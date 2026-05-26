首位で交流戦に突入する阪神は２５日、甲子園で指名練習を行った。以下は藤川球児監督の主な一問一答。◇◇−長いシーズンの中で交流戦の立ち位置は。「ＤＨがあるゲームがいくつか入ってくる。そのための準備がそれは必要かなと思うので、それはやっています」−嶋村が一塁守備。「捕手に特化してというような年数でもない。可能性を広げるための個人の時間ですね」−昇格後、ディベイニーの状態をどう見るか