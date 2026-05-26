北海道・旭川中央警察署は2026年5月26日、旭川市に住む飲食店従業員の男（27）を暴行と恐喝の疑いで逮捕しました男は5月24日午前7時半ごろから午前8時すぎまでの間、旭川市3条通3丁目のアパートの自室でアルバイト従業員の男性（23）の額を殴り、現金およそ4万2000円と運転免許証やマイナンバーカードなどのカード類を脅し取った疑いがもたれています。男性にけがはありません。警察によりますと、男は男