昇格の一報よりも興味深いのは、シカゴに持ち込む空気の質だ。ホワイトソックス専門ポッドキャスト「フューチャーソックス」電子版は２５日（日本時間同日）、同日の本拠地ツインズ戦を前にメジャー昇格する見込みのホワイトソックス傘下３Ａシャーロット・西田陸浮内野手（２５）をクローズアップ。焦点は単なる新戦力の補充にとどまらない。大阪出身の左打者が、再建途上のクラブにどんな「化学反応」をもたらすかだ。西田は