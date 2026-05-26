小池栄子が、犯罪被害者に寄り添う新たな警察ドラマに挑む。7月7日スタートのフジテレビ系ドラマ『さよならノワール』(毎週火曜21:00〜)は、警視庁西池袋署の犯罪被害者支援室を舞台にした物語。小池演じる元“マル暴”刑事と、北香那演じる心理学者がバディを組み、犯人逮捕では終わらない被害者や遺族の痛みに向き合う。(左から)小池栄子、北香那○犯罪被害者や遺族に寄り添う警察ヒューマンドラマ同作は、警視庁西池袋署に新設