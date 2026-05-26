俳優の三田佳子が、28日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。三田佳子＝テレビ朝日提供18歳の時に映画デビューして66年、現在84歳の三田。最近は“おばあちゃん役”ばかりだといい、「今日は華やかな洋服で来ました」と笑顔を見せる。家では普通の「おばあちゃん」だそうで、孫からは「ばぁば」と呼ばれているが、実は孫たちは三田が俳優だと知らなかったという。出演映画を一緒