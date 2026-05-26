第1回【「日本人を儲けさせても意味がないでしょ」…税金もみかじめ料も払わない“不良外国人”が日本の裏社会で存在感を増す理由「同胞のコミュニティだけでカネを回している」】からの続き──。日本の裏社会では近年、暴力団の弱体化が様々な影響を及ぼしている。その1つに、一部の不良外国人が非合法活動を独自に展開し、犯罪収益を手に入れるだけの組織力を手に入れたことが挙げられる。彼らを指す“輩（やから）外国人”