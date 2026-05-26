出入国在留管理庁の発表によれば、2025年末時点で在留外国人の人数は412万人と過去最高を更新。初めて400万人を突破したという。その多くは日本の文化に溶け込み、人手不足に悩む労働現場を支える存在となっている。だが、トラブルや犯罪に絡む“不良”が存在するのも事実だ。ひとまとめに“不良外国人”と呼ばれているが、その素顔は様々だ。【藤原良／作家・ノンフィクションライター】（全2回の第1回）＊＊＊【写真11枚】露出