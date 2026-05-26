◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。菅野智之投手を擁するロ軍戦。メジャー通算７００打点までは残り「３」としており、４試合ぶり９号に期待がかかる。相手先発ゴードンは今季７試合に登板しているが、メジャー初先発。大谷とは