高市早苗首相が我を押し通すか、それとも――。衆院選の自民党公約にも掲げた2年間限定の飲食料品消費税ゼロについて、超党派の「社会保障国民会議」が議論を続けてきた。その渦中における財務省人事は霞が関・永田町の間でも格好の話題の的だ。次の次官は宇波氏が有力今年の人事でも注目となるのは言うまでもなく、事務方トップの事務次官と主計局長人事だ。「昭和62年入省の新川浩嗣次官は勇退となるでしょう」とは財務省