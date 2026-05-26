巨人・西舘勇陽投手（２４）が３０日の日本ハム戦（エスコン）で今季初登板初先発することが２５日、分かった。登板間隔を空けるため同日に登録抹消されたウィットリーに代わって、白羽の矢が立った２３年のドラ１右腕。昨年の交流戦で３戦２勝と輝いた男にチャンスが巡ってきた。３年目の今季は上半身のコンディション不良で開幕１軍入りを逃した。約２か月のリハビリを経て今月３日に実戦復帰。２→４→６と順調にイニング数