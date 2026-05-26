予備費から5000億円ほどの支出を中東情勢の影響が長引くことを想定し、高市早苗首相は今年7月〜9月の電気・ガス料金の支援策の検討を自民党と日本維新の会に要請した。政府は今後、今年度予算の予備費から5000億円ほどの支出を決める方向で、予備費の減少を踏まえて今年度の補正予算案の検討を本格化させる流れだ。【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相現在と比較すると「まるで別人」高市氏は20日の党首討論で「中