石原プロの解散に伴い、舘ひろし（76）が2021年に設立した芸能プロダクション「舘プロ」。その中でも気鋭の若手俳優として知られるのが黒川想矢（16）だ。高校生ながら『怪物』『国宝』などの名演で注目を集め、数多くの新人賞に輝いている。そんな黒川は4年前、舘氏の人柄に心酔し、直談判のうえで舘プロに加入している。先ごろ、新作映画『免許返納!?』で舘との映画初共演が発表された黒川に、舘プロ加入の裏話や舘から受けた