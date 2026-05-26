あの年だけは何だったのか――そう言いたくなる選手が、プロ野球の歴史にはいる。ノーヒットノーラン、20本塁打、交流戦での無双劇。一瞬だけなら、間違いなく主役だった。だが、その輝きは長く続かなかった。音楽業界で「一発屋」と呼ばれるワンヒットワンダーのように、野球界にも“ワンシーズンだけ輝いた男たち”がいる。今回は、そんな不思議なキャリアを歩んだ選手たちを振り返ってみたい。【久保田龍雄／ライター】【写