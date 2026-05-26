「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）ダービーの舞台に立てるのは選ばれし１８頭だけ。そんな狭き門のなか、初挑戦にして０２年の藤沢和雄元調教師に並ぶ４頭出し（９２年以降で最多）で臨むのが、開業４年目の上原佑紀調教師（３６）＝美浦＝だ。皐月賞３＆５着馬に、京成杯勝ち馬、そして青葉賞覇者と４頭全てが大きな可能性を秘めた豪華布陣。厩舎全体で着実に育んできた『チーム力』を武器に、初挑戦初Ｖの偉業に突き進