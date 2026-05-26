サバンナ・八木真澄が、お金に悩む芸人に資産運用や節約術を伝授。住宅ローンに苦しむ後輩芸人に伝えたのは、予想もしなかった驚きのアドバイスだった。 【TVer】「マジですごい金利払ってる」サバンナ八木、フルローンで貯金ゼロ芸人夫婦にガチ助言 ファイナンシャルプランナー1級の資格を持つサバンナ・八木が、大人になっても意外と知らないお金の知識を教える企画「真剣！お金の大人塾」。前回の放送