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「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）▼傾向（過去１０年）皐月賞に続く牡馬クラシックの第２弾。▼人気１番人気〈２・３・２・３〉２番人気〈１・３・１・５〉３番人気〈２・３・０・５〉４番人気〈２・１・０・７〉５番人気〈１・０・０・９〉勝ち馬８頭、連対馬１８頭が５番人気以内と、人気サイドで決まりやすいレースだ。▼ステップ皐月賞〈８・１０・６・７６〉京都新