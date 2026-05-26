「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）８８年のコスモアンバーで初騎乗を果たしてから、今回が３７回目の祭典騎乗となる武豊騎手（５７）＝栗東・フリー。今年の相棒は自身の手綱で青葉賞を制し、出走権をつかみ取ったゴーイントゥスカイ。“青葉賞組はダービーを勝てない”−というジンクスを覆し、前人未到の７勝目へ向けて熱い思いを語った。◇◇−今年でダービーは３７回目の参戦。「そんなにか…。何回出て