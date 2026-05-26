元ビーチバレー選手で現在はキャスターとして活動する坂口佳穂（30）が25日、自身のインスタグラムを更新。第2子を出産したことを明かした。【写真】幸せそう…、第1子・第2子・夫の“顔出し”4ショットを公開した坂口佳穂坂口は「入院生活も終わり第二子とお家へ。我が家のニューメンバーをよろしくお願いします」と明かし、ハッシュタグで「#第二子誕生」と発表。家族4人のショットを公開した。続けて「立ち会いから応援し