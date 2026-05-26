主演・高橋一生が究極の二役に挑んでいる社会派転生ヒューマンドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』。本日5月26日（火）、同ドラマの第7話が放送される。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！前回第6話では、野本英人として生きる根尾光誠（高橋一生）がNEOXISのアドバイザーを務めることになり、厳しい未来が待ち受けることを知る英人は、東京五輪関連事業の参入や銀行買収を止めようとするも失敗。さらに英人は、東郷義隆