韓国チアリーダーのチョ・ダジョンが、美貌際立つプライベートSHOTでファンを魅了している。【写真】視線くぎ付け…チョ・ダジョンの「キャミソール水着」チョ・ダジョンは最近、自身のインスタグラムを更新。「美容室定着7年目」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、行きつけとみられる美容室の店内に佇むチョ・ダジョンが写っている。艶やかな黒髪のロングヘアを胸元まで垂らし、にこやかな表情で