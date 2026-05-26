スポルティングを契約満了で退団することになった守田英正は、プレミアリーグ挑戦が注目されている。その去就は、移籍先の編成にも大きく影響するかもしれない。田中碧が所属するリーズとともに、以前から守田への関心が取りざたされているのが、今シーズンのヨーロッパリーグを制したアストン・ビラだ。一部では、守田がチャンピオンズリーグ（CL）に出場するアストン・ビラへの移籍に惹かれているとも言われる。『Football I