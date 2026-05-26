26日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比180円高の6万5460円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万5158.19円に対しては301.81円高。出来高は6146枚だった。 TOPIX先物期近は3943.5ポイントと前日比2ポイント高、TOPIX現物終値比0.93ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 65460+1806146 日経225min