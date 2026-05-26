23日に育成から支配下に昇格したソフトバンクのアルメンタが、27日の巨人戦で初登板初先発に臨む。最速159キロを誇る交流戦の秘密兵器。メキシコから17歳で来日し、ついに1軍の舞台に立つ日が巡ってきた左腕は「楽しみしかないです。自信を持って投げることが一番大事」と、新たな背番号34での登板を心待ちにした。