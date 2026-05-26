【万thly日記】日本ハムが誇る主砲・万波中正外野手（26）が、日常をコラムでつづる「万thly日記」。第24回は26日に甲子園からスタートする交流戦について。横浜（神奈川）時代に仲間と目指していた“聖地”に初めて足を踏み入れた瞬間や印象に残った記憶を振り返りながら、通算打率・287と好成績を残している交流戦ならではの楽しみなどを語った。今年の交流戦は甲子園からスタートします。僕にとっての甲子園…、やっぱり青