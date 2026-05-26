ソフトバンクの徐若熙（シュー・ルオシー）が交流戦2カード目となる広島戦（29〜31日）で1軍復帰する見通しとなった。4日の西武戦で4回7失点と打ち込まれて再調整となっていたが、22日のファーム・リーグ広島戦では無四球で2安打完封勝利。球数わずか87球だった。この日は、みずほペイペイドームの投手練習に参加し「制球面が良くなってきたと思います」と復調への手応えを口にした。