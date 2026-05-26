ソフトバンクの小久保監督が、26日の巨人戦から始まるセ・パ交流戦で昨季同様の“V字浮上”を目指す。チームは24日までの日本ハム戦で3連勝し「そのままの勢いでいきたいですね」とセとの戦いを見据えた。交流戦は過去9度の優勝を誇る。小久保ホークスとしても相性は抜群だ。24年は12勝6敗の2位、昨年は12勝5敗1分けで頂点に立った。シーズン序盤で一時最下位に沈むなど勝率5割で交流戦を迎えたが、上昇気流に乗ってリーグ連覇