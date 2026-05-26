【栗原陵矢のくりs’トーク】皆さん、こんにちは。コラム第6回は、いよいよ今日から始まる交流戦についてお話しします。交流戦期間は、普段は行かない球場でプレーできることが楽しみの一つです。特に東京ドームはワクワクが大きいです。初めて東京ドームに行ったのは小学生の時です。誕生日に父が連れて行ってくれて2人で観戦しました。いつもテレビで見ている巨人の選手を近くで見られることが、とってもうれしかったです。