「日本生命セ・パ交流戦」が26日、開幕する。過去9度の優勝を誇る昨季の覇者ソフトバンクは巨人と対戦。2019年に36歳で史上最年長のMVPに輝いた本紙評論家の松田宣浩氏（43）は、37歳の柳田悠岐外野手なら最年長記録更新は可能と明言。快挙へのポイントに今季、まだ3試合の「守備」を挙げた。チームは貯金1で首位と3ゲーム差の3位。3度目の連覇で前人未到の「V10」を目指すことになる。いよいよ、交流戦が始まります。スタート