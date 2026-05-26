ソフトバンク・大津が26日の巨人戦に先発し、交流戦の先陣を切る。先発陣で唯一、開幕からローテーションを守り、4勝1敗、防御率1.52の好成績をマークしている。巨人戦は23年に救援で1試合投げたのみ。「何も変えずに意識することなくいきたい」。今季の自信を胸に、自らの武器を前面に出していくつもりだ。