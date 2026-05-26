ソフトバンクの育成選手、大友宗捕手（26）は目標を明確にして練習に取り組んでいる。打撃では打球速度の目標値を安打になる確率が上がるといわれている153キロ以上に設定。結果に一喜一憂することなく、打球の質の向上を追い求めている。さらに燃える要素ができた。高校時代から知る山本祐大捕手（27）が電撃トレードでDeNAから加入。強力なライバルに負けないと闘志を燃やしている。大友は支配下昇格を目指し、バットの芯で