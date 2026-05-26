オークスを制したジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島）は激闘から一夜明けた２５日、栗東トレセンの馬房で元気な姿を見せた。帰厩したのは同日午前１時ごろ。担当する佐々木助手は「馬運車に乗った後は気が入っていましたが、今はいつものピエちゃんです。体も全然問題ないです」とホッとした表情。自身にとっても担当馬でのＧ１初勝利。「ゴール前はもう絶叫していました」と振り返りつつ、「やっぱり持っていますね」と