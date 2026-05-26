筑後で頑張るソフトバンク選手の知られていない「マル秘」を探るこのコーナー。第47回は「3軍韓国遠征で最初の夜」。☆岩崎峻典投手、田上奏大投手、飛田悠成投手＝買い物とカフェとサムギョプサル履正社の同級生2人に仲が良い飛田が加わり3人で過ごした。まずは韓国の人気コスメショップ「OLIVEYOUNG」でショッピング。田上は空港で没収されて、日本から持ち込めなかったスキンケアグッズを調達した。カフェでは岩崎が