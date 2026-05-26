【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は25日、外国で逮捕されたり刑事訴追されたりしたロシア国民を保護するため、大統領がロシア軍を派遣することを認める改正法に署名した。「公布から10日後に発効する」としており、6月上旬に発効するとみられる。専門家からはロシアが米欧の制裁を回避するため、原油などの輸送に使う「影の船団」の護衛を狙った措置の可能性があるとの指摘が出ている。改正法はロシア国籍の保有者が