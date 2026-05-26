「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）歴代最多のダービー６勝を挙げる武豊は２５日、都内で行われた「第９３回日本ダービーＰＲ発表会」に坂井瑠星騎手（２８）＝栗東・矢作＝やＪＲＡ年間プロモーションキャラクターを務める俳優・竹内涼真（３３）、見上愛（２５）と出席。今週末に行われる競馬の祭典への思いを語った。今年は自身の手綱で青葉賞を制し、祭典切符をつかみ取ったゴーイントゥスカイ（牡３歳、美浦・上原