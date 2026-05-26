俳優の賀来賢人（36）が25日に放送された日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。ブレークまでの極貧生活を明かした。冒頭、賀来がブレークまでに10年の歳月を要したことが判明すると、MCの上田晋也は「え?賀来くんって結構若い頃から売れてない?」と驚いた。賀来は「30歳手前ぐらいまで結構苦しい生活をしてました」と振り返り、「それこそ水道止められたりとか」と告白した。この事実にしゃべくりメンバーた