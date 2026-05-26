きのう、沖縄県石垣市の集合住宅で男性が胸を刺され死亡した事件で、警察は30代の息子を殺人の容疑で逮捕しました。殺人の容疑で逮捕されたのは、死亡した男性の30代の息子です。警察によりますと、息子は今月23日の正午ごろから、きのう午前10時50分ごろにかけて、石垣市新川の西原勝さん（72）の住む集合住宅で、西原さんの胸を刺すなどして殺害した疑いがもたれています。息子はきのう午後9時30分ごろ、八重山警察署に出頭し、