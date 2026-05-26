24日、日本保守党（以下保守党）の百田尚樹代表（70）が自身のXを更新。自民党が検討を進めている「国旗損壊罪」をめぐって、“ある人物”の投稿を引用する形で、痛烈に批判した。《自民党に輪をかけたバカが出現！そのうち「日の丸弁当」も政治利用される恐れがあるとか言い出すぞ。》22日にも、自身のXを更新していた百田氏。毎日新聞の国旗損壊罪に関する記事を引用しながら、《自民党の国会議員て、バカの集まりなの？》と投稿