香箱座りでくつろいでいた猫が、苦手な人を見つけた途端に…？正直すぎるお耳が可愛らしいと、SNSで反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で33.8万再生を突破し、「なんて滑らかな動き♡同時に瞳孔も大きくなったりしててさらに可愛い♡♡」「お耳だけで感情表現wわかりやすい」といった声があがりました。 【動画：『苦手な人』が目の前に現れたら、猫は……分かりやすすぎるリアクショ