猫が『ご飯の前に騒ぐ』理由 皆様の愛猫は食事の時間を守れるほうですか？それとも詝時間外詝の催促が多いほうですか？ 実は『ご飯の前に騒ぐ猫』にはいくつか共通点があります。対処法という本題に入る前に、アピールが激しい猫の傾向や、猫ならではの事情について簡単に説明させていただきます。 猫は満腹中枢が弱い 本来猫は小動物を捕食して生きてきた動物です。ゆえに一度にガツガツ