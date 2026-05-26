白髪が気になり始めたら無理に隠さず、ナチュラルにぼかす選択を取り入れてみて。くすみ系カラーやハイライトを合わせることで、白髪が髪全体になじみやすくなり、やわらかく上品な印象に仕上がります。今回は、白髪を前向きに活かしながら、こなれ感を楽しめるスタイルをご紹介します。 ブリーチなしのグレージュカラー 白髪率60％ほどの髪に、ブリーチやハイライトを一切使わず仕上げた