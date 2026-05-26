「部下のミスは自分の責任だ」と考え続けていないでしょうか。管理職にとって自責思考は大切なものですが、行き過ぎると自分自身を苦しめてしまいます。 私が実施している管理職研修の中では、“自責思考”について考えていただくことが多くあります。組織をマネジメントしている上で起こる課題を、自分ごととして捉える姿勢は欠かせません。 なぜなら、人や組織の課題を管理職が自分ごと化できないと、多くの場合は解決