飲食店での勤務中、アレルギー表示をめぐって客との間でトラブルになったという投稿が寄せられた。西日本に住む30代男性（サービス・販売・外食）は、ある日の勤務中に一人で食事に来た客から一方的に苦情を言われたエピソードを明かす。その客は、料理をすべて食べ終わった後になって「この商品に甲殻類が入っているか」と尋ねてきたという。（文：篠原みつき）「症状がひどくなったらどうする」男性が「使っています」と、ありの