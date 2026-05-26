世帯年収1000万円以上といえば、それなりに余裕のある生活をイメージしがちだが、実際のところはどうなのか。投稿を寄せた近畿地方の50代女性は自身が750万円、夫が800万円を稼ぎ出す。世帯年収は1550万円だ。職種は小学校の教頭だというが、額面ほどの余裕は感じていないという。「食費は月80000円ぐらい。教育費は年 100万ぐらいです」女性は現在の状況をこう明かす。「世帯年収はあるものの、主人は単身赴任中なので、毎月の収