社長は、時に公私混同とも言える謎の行動に走って周囲を困惑させることがある。投稿を寄せた40代女性（事務・管理）の勤務先では、社長の個人的な思いつきのせいで社員が迷惑を被っているという。「社長が家庭菜園にはまり、いろんな種類の野菜の種や苗を買ってきては会社の敷地内に植えています」野菜は「自分が持ち帰り家で食べているようです」家庭菜園を社長が自分でやるだけなら別に構わない。しかし、社長がやるのは文字通り