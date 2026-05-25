足まわりに不満はある。でも、その不満が何なのかをうまく言葉にできない──そんなユーザーは少なくない。 段差で少しイヤな動きをする。高速でなんとなく落ち着かない。コーナーでもう少し安心して踏めたらいい。けれど、それが“硬い”のか“柔らかい”のか、あるいはロールなのか、収まりなのかまでは分からない。実際、足まわりの違和感は感覚的なものになりやすく、明確に言語化できていな