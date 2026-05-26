働くなかで「この会社終わってるな……」と思うのは、上司や経営陣の的外れな言動に直面したときだろう。東京都の30代男性（社会保険労務士）は、勤務先に心底失望した瞬間を投稿でこう明かす。「与えられる業務量、管理する従業員の数は増えたのに給料に全く反映されないどころか、1カ月分にも満たない賞与ごときで『払ってやってるんだぞ』的なセリフを投げかけられたとき」これではモチベーションが維持できるはずもない。男性