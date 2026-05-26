北九州市小倉南区で25日、「ふらつき走行している」と通報のあった車を運転していたトルコ国籍の男が酒気帯び運転の疑いで逮捕されました。北九州市小倉南区北方で25日午後5時すぎ「ふらついたり車間を詰めたりしている車がいる」と目撃した男性から110番通報がありました。駆けつけた警察官が通報のあった軽乗用車を運転していた男に職務質問すると酒の臭いがしたため呼気を調べたところ、基準値の約6倍のアルコールが検