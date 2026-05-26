櫻坂46「コインランドリー」MVサムネイル 櫻坂46が26日、15th Double A-side Single『Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?』（6月10日発売）に収録されるBACKSメンバーによる楽曲「コインランドリー」のMUSIC VIDEOが公開と、同時にストリーミング＆ダウンロード先行配信もスタートした。【動画】櫻坂46「コインランドリー」ミュージックビデオ今作のセンターは三期生・遠藤理子がセンターを務める。遠藤理子は