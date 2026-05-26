地方で働いていると、丸の内や六本木といった東京のイケてるオフィスビルで働くビジネスパーソンに憧れを抱く人もいるようだ。しかし、都会の現実は厳しいようで……。ガールズちゃんねるに5月下旬、「都会のオフィスで働くのに憧れてる方（実際に働いてる方も）」というトピックが立ち、大きな反響を呼んだ。トピ主は地元の田舎のお店で働いている女性。就活時は大きな駅ビルに入る企業の社員がキラキラして見えたと言い、オフィ