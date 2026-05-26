巨人のファームを詳しく紹介する随時掲載の新企画「ファーム情報ＦＲＯＭＧＴＯＷＮ」。今回は１軍での活躍を目指し、２軍で汗を流す新人野手にスポットを当てる。ドラフト４位・皆川岳飛外野手（２３）＝中大＝、同５位・小浜佑斗内野手（２４）＝沖縄電力＝、同６位・藤井健翔内野手（１８）＝浦和学院＝、育成３位・松井蓮太朗捕手（１８）＝豊橋中央＝、同５位・知念大成外野手（２６）＝オイシックス＝の２軍開幕から約